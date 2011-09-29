Путин: действующая система госзаказа способствует взятничеству и завышению цен

Системе госзаказа требуется серьезное реформирование, так как действующий порядок создает почву для коррупции и многократного завышения цен, заявил Владимир Путин в четверг на совещании в Ново-Огарево.



"Все это создает благоприятную среду для коррупции, приводит к необоснованным увеличениям сроков исполнения заказа, к многократному завышению реальной стоимости контрактов, к погоне за освоением бюджетных ресурсов", - сказал премьер на совещании по вопросу формирования федеральной контрактной системы.