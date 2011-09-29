Москва на 61-м из 75 месте в рейтинге главных финансовых центров мира

Москва занимает 61-е место из 75 городов – международных финансовых центров мира. По данным исследования консалтинговой компании Z/Yen Group, на первой строке рейтинга в очередной раз остается Лондон.

Столица Великобритании смогла набрать 774 баллов из 1000 возможных. Оценка занимающего вторую строчку Нью-Йорка составила 773 баллов. Гонконг на третьем месте с 770 баллами.

На 4-ой позиции в рейтинге мировых финцентров у Сингапура (735 баллов), 6 место - Шанхай (724), далее Токио (695 баллов), Чикаго (692 баллов), Цюрих (686 баллов), Сан-Франциско и Торонто (681 и 680 баллов). Москва получила 581 балл, сообщает Интерфакс.

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил начать работу над созданием МФЦ в Москве в 2009 году. Но планы федеральных властей изменил финансовый кризис, затормозивший работу над проектом. Консультантами России при создании международного финансового центра стали крупнейшие мировые банки: Bank of America и Credit Suisse, BofA и Credit Suisse, а также Societe Generale, UniCredit, Nomura Holdings, Ernst & Young и KPMG International, ОАО «Сбербанк», ВТБ, ВЭБ и «Тройка Диалог».