Народный бюджет – в действии

В Правительстве Ленинградской области рассматривался проект бюджета на 2012-2014 годы. В будущем году решено выделить около 20 млн. рублей Комитету по телекоммуникациям и информатизации в рамках целевой программы развития информационного общества в регионе.

Как рассказали корреспонденту АН в Департаменте по информации и печати, губернатор Валерий Сердюков потребовал в будущем году ввести в действие систему дистанционной записи граждан на прием к врачу на всей территории региона.

Этот проект получил название «Народный бюджет», так как вопрос об улучшении качества обслуживания жителей области в учреждениях здравоохранения обсуждался в ходе общественных слушаний будущего бюджета во всех районах и городском округе региона.

Интернет-сеть позволит жителям, не теряя времени в очередях у регистратуры, записаться к врачу в удобное для них время не выходя из дома.

Областное правительство приняло решение также организовать открытую электронную очередь на места в детских садах. Это позволит населению контролировать процесс устройства малышей в дошкольные учреждения.

Будут создаваться в области и электронные ресурсы государственных музеев, библиотек и архивов.





