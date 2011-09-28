Лицом к лицу с инновациями

IV Петербургский инновационный форум, открывшийся в павильонах Ленэкспо, часто называли сегодня флагманом развития инноваций. Вопрос куда же поплывет этот флагман тоже часто задавали друг другу гости и участники форума.

Перенесенное на несколько часов торжественной открытие ( у VIP-персон, видимо, изменился рабочий график) ни чуть не изменило настроение участников. С утра здесь начали работать стенды, круглые столы, практически на каждой рабочей площадке можно было заметить оживленные дискуссии, которые собирали участников инновационной деятельности различных отраслей: от науки и образования, до инвесторов и представителей институтов инновационного развития. С каждым часом в павильонах становилось лишь многолюднее. Так что открытие ожидалось при большом скоплении народа.

Практически каждый стенд не мог не привлечь внимание. Здесь можно было познакомиться с интеллектуальной системой управления домом, гибридным автомобилем с подзарядкой, проектами судостроителей, «прогуляться» по кварталу кластеров, прикоснуться рукой к панели монитора и …узнать свое эмоциональное состояние. Что ни стенд – то какая-нибудь новинка : например, новая системой вентилирования помещения с подогревом воздуха от уже существующей системы отопления.

Три дня работы форума - это отличная возможность на такой значимой площадке презентовать достижения. Обменяться опытом и выработать важные решения для работы в будущем. Решать же каким путем в направлении инноваций пойдет Россия , есть кому. В Петербург на этот раз приехало делегаций из России и зарубежных стран значительно больше, чем в прошлом году.

Более 50 круглых столов, конференций, пленарных заседаний и других конгрессных мероприятий намечено на эти дни . Участники обсудят вопросы подготовки кадров для инновационной экономики, кластерную политику в РФ, инновации в бизнесе и городской среде. Ожидается, что в рамках форума будет подписан ряд соглашений о создании R&D-центров (научно-исследовательских).

В этом году форум проходит впервые в партнерстве с Республикой Татарстан. Ее стенды занимают значительную площадь. Соглашение о сотрудничестве между Северной столицей и Татарстаном было подписано в 2009 году. В рейтинге инновационной активности регионов России-2010, Татарстан и Петербург занимают 4 и 5-е места.

В рамках форума будут обсуждаться такие вопросы, как инновации в энергоэффективной технологии, межкластерное взаимодействие в этой отрасли и многое другое. Например, на одном из круглых столов планируется обсудить первую российскую разработку на основе облачных вычислений — инновационную платформу "Крок", призванную оптимизировать развитие ИТ инфраструктуры в органах госвласти, промышленности и образования.

К середине дня стало известно, что запланированное на сегодня подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и инновационным фондом "Сколково" переносится на октябрь. Глава "Сколково" Виктор Вексельберг в Северную столицу не приехал. Позже агентство РБК сообщило, что соглашение об углублении интеграции между "Сколково" и вузами, а также институтами Академии наук в Петербурге будет подписано с губернатором Георгием Полтавченко до конца октября.

Мероприятия на форуме будут меняться одно за другим в течении 3 дней и параллельно здесь также пройдет XV Международный форум "Российский промышленник", выставляющий в "ЛенЭкспо" свою отдельную экспозицию.