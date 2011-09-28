Губернатор Полтавченко : Петербургу предстоит создавать новую экономику

Губернатор Санкт-Петербурга представляя сегодня перед депутатами Законодательного собрания проект городского бюджета заметил, что «город ждут не самые лучшие времена».

Полтавченко заметил, что Петербургу, как промышленному центру, «нужно создавать новую экономику», - особо подчеркнуло из его выступления интернет-газета «Фонтанка ру».

Итак, дефицит бюджета Северной столицы составит 29,6 млрд рублей. Доходы бюджета составят 374,6 млрд рублей, расходы – 404,2 млрд рублей. Георгий Полтавченко отметил, что доходная часть казны формально сократится на 6,3 млрд рублей. Это произойдет за счет разделения разделения государственных учреждений на казенные и бюджетные - доходы от деятельности последних перестанут поступать в бюджет. Кроме того, часть доходов будет поступать в федеральную казну в связи с тем, что финансирование полиции полностью будет передано центральной власти.

Однако фактически собственные доходы города увеличатся на 8,7%. Основными их источниками по прежнему будут налоги на прибыль и на доходы физических лиц, которые в следующем году должны составить 120 млрд и 125 млрд рублей. При этом в ближайшие три года город не планирует увеличивать долги.