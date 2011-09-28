Минфин не планирует готовить предложения по повышению налогов - Силуанов

И.о. главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что команда министерства выполнит все планы трехлетнего бюджета и в ближайшее время министерство не планирует повышать налоги.



В среду на пресс-конференции Антон Силуанов сказал: "Бюджетная политика определена решениями правительства и президента РФ, поэтому мы, министерство финансов, их реализуем. Вся наша команда нацелена на то, чтобы те планы, которые в трехлетнем бюджете заложены, те планы, которые обсуждены в правительстве и одобрены президентом, выполнять", - цитирует и.о. главы Минфина ИТАР-ТАСС. По его словам, в ближайшее время Минфин не планирует готовить предложения по повышению налогов, так как это является крайней мерой, "это не самое лучшее предложение".



И.о. министра финансов подчеркнул, что увеличение бюджетных расходов может создавать дополнительные риски, поэтому политика министерства - обеспечивать макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета. "Мы не должны увеличивать расходы без соответствующих источников доходов", при этом он напомнил, что в 2015 году " мы должны выйти на бездефицитный бюджет".



Также, по словам Силуанова, в число рисков входит, "как всегда, ценовая конъюнктура на нефть и нефтепродукты". Он напомнил, что в бюджет 2012 года заложены "достаточно реалистичные" прогнозные цены на нефть, но, к сожалению, они волатильны. Именно поэтому, если ценовая конъюнктура в перспективе будет ухудшаться, министерство будет искать меры по обеспечению сбалансированности бюджета, пообещал и.о. министра финансов.