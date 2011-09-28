Об инновациях без стереотипов будут рассказывать в Северной столице с сегодняшнего дня по воскресенье.

Сегодня утром в Санкт –Петербурге открывается IV Петербургский международный инновационный форум.

Как заявили в его Оргкомитете, форум организован командой профессионалов нового поколения - с отсутствием стереотипов, с новым мышлением и новым взглядом на жизнь .

В мероприятиях форума примут участие российские и зарубежные представители органов власти, бизнеса, общественных организаций и союзов. Традиционно в форуме участвуют представители Госдумы РФ, министерства финансов и министерства экономического развития, госкорпорации «Роснано», Российской венчурной компании.

На открытии, которое состоится буквально через несколько часов, ожидается участие вице-премьера РФ Дмитрия Козака и президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.