На Балтийском заводе состоялся торжественный спуск

Первая несамоходная нефтеналивная баржа новой серии, которая строится по заказу ГК «Балтийская Топливная Компания» была спущена на на ОАО «Балтийский завод».

В церемонии спуска приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов, руководители компании-заказчика и Балтийского завода.

Поздравляя судостроителей с праздником, губернатор особо подчеркнул, что Балтийский завод – это одно из старейших предприятий нашей страны. В этом году ему исполнилось 155 лет, что больше, чем половина жизни Санкт-Петербурга. «Балтийский завод обладает богатыми традициями судостроения, инженерной мысли и по праву гордится проектами, которые здесь выполнялись – от атомоходов до военных кораблей, в том числе крейсера «Петр Великий». Сегодня предприятие переходит на выпуск совершенно новых судов», - сообщает пресс-служба губернатора.

Новая баржа, предназначенная для перевозки нефтепродуктов по внутренним водам, отвечает всем международным стандартам и требованиям безопасности перевозок топлива. Всего будет построено 4 таких судна. Баржи строятся под контролем морского и речного судоходного регистра и будут перевозить нефтепродукты по таким крупным рекам, как Нева, Волга, Дон.