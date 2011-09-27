"Газпром" анализирует ситуацию с обысками в Европе 27 сентября, в том числе, в европейской штаб-квартире концерна в Берлине, и в среду сделает официальное заявление, сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов.

Сегодня офицеры Еврокомиссии провели внезапные обыски в немецких и чешских офисах компаний-импортеров топлива в рамках расследования возможных нарушений правил конкуренции в сфере поставок природного газа.

Сама Еврокомиссия не называет компании, в офисах которых были проведены обыски. Однако к настоящему времени информацию об обысках подтвердили в чешском подразделении немецкого энергоконцерна RWE, в немецкой E.On Ruhrgas и в польской газовой монополии PGNiG.

Еврокомиссия заявила, что подозревает ряд компаний, названия которых не приводятся, в нарушении антимонопольного законодательства, а также "в недобросовестной деятельности, в частности в сегментации рынка, в препятствовании доступу к газовым сетям и диверсификации поставок, а также в завышении цен".

В Еврокомиссии уточнили, что также расследуют нарушения антимонопольного законодательства, которые могли нанести вред самим поставщикам газа, сообщает rbc.ua.

Обыск прошел в том числе в европейской штаб-квартире "Газпрома" в Берлине. "Еврокомиссия проводит расследование в нашей штаб-квартире" - сообщил представитель Gazprom Germania.

Напомним, что E.On Ruhrgas (владеет 15,5% акций "Северного потока") рассматривается как один из возможных участников трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС. При этом компания и польская PGNiG подала и собирается подавать соответственно иск в арбитражный суд на ОАО "Газпром" из-за слишком высоких цен на поставляемый газ.