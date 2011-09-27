К концу торгов фондовые индексы России выросли

Главные фондовые индексы России закрылись во вторник значительным ростом. Против ожиданий, участники российских торгов вообще никак не отреагировали на отставку главы мининистерства финансов РФ Алексея Кудрина.

Сегодняшние торги на ведущих российских биржах начались с сильного гэпа вверх на фоне уверенного роста американских бирж в понедельник.

К 18.45 мск индекс РТС вырос на 4,15 процента, а индекс ММВБ набрал 2,49 процента, на фоне заявления главы Центробанка Сергея Игнатьева, что курсу рубля ничто не угрожает.