Урожай-2011 вернет России позиции крупнейшего экспортера зерна

Урожай зерновых, собранный в 2011 году, позволит России не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и вернуть позиции одного из крупнейших экспортеров зерна в мире.

О высоких показателях урожая нынешнего года заявил 27 сентября на заседании президиума правительства премьер-министр РФ Владимир Путин. Оценка по итоговому сбору зерновых - на уровне 90 миллионов тонн, сообщает РИА Новости. В прошлом году было собрано 61 миллион тонн, а в позапрошлом - 96 миллионов тонн. По его словам, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что спад в сельском хозяйстве, который возник в результате двухлетней аномальной засухи, преодолен.

Прогноз Минсельхоза РФ по экспорту зерна в текущем сезоне составляет 20-22 миллиона тонн.