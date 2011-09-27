Петербург принимает промышленников со всего мира

Завтра в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» состоятся открытие XV Международного форума «Российский промышленник» и IV Петербургского Международного инновационного форума.

В этом году «Российский промышленник» пройдет одновременно с петербургским инновационным форумом, что открывает более широкие возможности для осуществления задач экономического развития страны.

Международный Форум «Российский промышленник» - ведущее конгрессно-выставочное мероприятие Санкт-Петербурга, которое объединяет специалистов промышленных компаний России и зарубежных стран для обмена опытом и демонстрации достижений.

Форум проводится ежегодно с 1997 года. Цель его – содействие инновационному, инвестиционному, инженерному, энергетическому и транспортному оснащению промышленных предприятий, обеспечению их высококвалифицированными кадрами. На форуме пройдет демонстрация новейших разработок и их продвижение на международный и региональные рынки сбыта.

Выставочная экспозиция будет представлена рядом специализированных выставок: «Инновационная инфраструктура», «Инновационные проекты и разработки», "Машиностроение. Станки. Металлообработка", "Инструмент и техоснастка", "Радиоэлектроника и приборостроение", "Автомаш", "Субконтрактинг", "Мехатроника и робототехника" и другими.

В выставочной экспозиции будет широко представлен раздел кластеров Санкт-Петербурга, как наглядное воплощение инновационного развития.

Всего в форуме принимают участие более 300 компаний из России, Германии, Испании, Италии, Польши, Финляндии, Чехии и других стран. промышленности города. Раздел будет представлен десятью кластерами.