Газпром готов идти на компромиссы в переговорах с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил во вторник, что компания готова к поиску компромисса с украинской стороной, но до окончательного достижения и оформления договоренностей действует прежний контракт.

"Контрольный пакет акций "Газпрома" принадлежит государству, и мы реализуем все межправительственные договоренности, но они должны быть доведены до логического завершения и должным образом оформлены", заявил Миллер. Он добавил, что в настоящий момент юридическую силу имеют контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на транзит и на поставку газа до 2019 года, и «Газпром» строго соблюдает их условия.

"Газпром" открыт к диалогу и поиску компромиссов. Мы ждем делегацию Украины для проведения переговоров на этой неделе", - подчеркнул глава «Газпрома». Идея же создания консорциума по управлению ГТС Украины с его точки зрения не относится к числу приоритетных, сообщает Интерфакс.