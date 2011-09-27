Зарплата воспитателей детских садов с 1 октября увеличится на 20% - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил, что зарплата сотрудников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) Москвы с 1 октября увеличится в среднем на 20%.



На встрече с заведующими и воспитателями детских садов Центрального административного округа Сергей Собянин сказал: "Мы приняли программу постепенного выравнивания финансирования детских образовательных учреждений. В этом году, начиная с октября, объем финансирования увеличится и, соответственно, увеличатся зарплаты по городу процентов на 20".



По словам столичного градоначальника, в первую очередь увеличение финансирования коснется учреждений, которые прежде получали наименьшее количество средств. Из бюджета столицы на дополнительное финансирование детских садов в четвертом квартале пойдет 1,2 млрд рублей, в следующем - 5 млрд рублей.



Он напомнил, что в Москве более 2 тысяч городских дошкольных учреждений, они образуют в городе самую крупную сеть бюджетных учреждений, а за последний год количество детей в столичных детсадах увеличилось на 60 тысяч человек, передает Интерфакс.