Резкого понижения курса рубля в ближайшее время не будет - Греф

Президент и председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф считает, что в ближайшее время резкого понижения обменного курса рубля не будет.



Об этом Герман Греф заявил на Российско-Сингапурском деловом форуме (РСДФ). Президент Сбербанка считает, что несмотря на снижающийся на протяжении последних двух месяцев обменный курс, российская валюта сохранит свои позиции. "Курс сейчас держится на уровне 32 рублей, и у меня нет ощущения, что он будет резко двигаться вниз", - цитирует главу Сбербанка ИТАР-ТАСС. Примерно такой курс сохранится и в ближайшее время, считает Герман Греф, он признался, что доверяет российской валюте: "Я спокойно сижу в рубле, не вздрагиваю и не бегу ничего менять, очень толерантно отношусь к движению курса рубля".



27 сентября Центробанк РФ установил обменный курс доллара на уровне в 32,46 рубля, а евро - 43,45 рубля. По словам главы Сбербанка, снизить курс рубля может радикальное падение цен на нефть, и если обвал и произойдет, то не будет долгосрочным: "Очевидно, что в долгосрочном тренде нефть не может стоить очень дешево. Платежный баланс будет восстановлен вместе с курсом рубля".



Герман Греф отметил, что "сегодня ситуация достаточно стабильная, и у Центробанка более чем достаточно резервов, чтобы держать ее под контролем".