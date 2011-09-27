Военные прощаются с автоматом Калашникова

Министерство обороны России приняло решение отказаться от закупок легендарного автомата АК-74, так называемого «Автомата Калашникова», поскольку склады им переполнены. Скоро должен появиться новый автомат «Ижмаша».

Автоматом Калашникова, по данным министерства, уже завалены все склады, в то время как на подходе уже производство нового, гораздо более перспективного и современного автомата производства «Ижмаша». «Ижмаш» готов начать поставки нового оружия, которое «более кучно и дальнобойно», уже к Новому году, пишет газета «Известия».

От Михаила Калашникова военные отставку его детища скрывают, поскольку боятся сильно расстроить 92-летнего конструктора.