Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов опроверг заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о достижении российской и украинской сторонами договоренностей по пересмотру газового контракта.

"На данный момент никаких договоренностей об изменении условий контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет. Вместе с тем, на переговорах, состоявшихся в минувшие выходные, позиции по вопросам газового сотрудничества удалось сблизить. Впереди еще очень большая работа. Переговоры будут продолжены, в том числе и на этой неделе", - уточнил представитель «Газпрома».

В минувшую субботу президент Украины Виктор Янукович во время визита в Россию обсуждал газовые проблемы с президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс.