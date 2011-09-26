Премьер-министр Украины заявил о достижении договоренности с Россией по газу

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в понедельник, что Украина и Россия договорились о пересмотре газовых соглашений 2009 года. В рамках пересмотра контрактов состоится реструктуризация НАК "Нафтогаз Украины.

Премьер Украины заявил о время встречи с депутатами ПАСЕ от Испании о достижении договоренности с Российской Федерацией о пересмотре газовых соглашений 2009 года, сообщает Интерфакс.

"Наконец достигнута договоренность с Российской Федерацией о пересмотре газовых контрактов. В рамках пересмотра контрактов состоится реструктуризация НАК "Нафтогаз Украины", - заявил Азаров. Он добавил, что Россия также согласилась создать трехсторонний газотранспортный консорциум с Украиной и ЕС.