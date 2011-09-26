Медведев призвал не поддаваться финансовой панике

Президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по модернизации экономики в Димитровграде призвал граждан не поддаваться панике в связи с нестабильностью на мировых финансовых рынках.

Вместе с президентом экономическую ситуацию в стране обсуждали глава Минфина Алексей Кудрин, вице-премьер Сергей Иванов, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, глава Центробанка Сергей Игнатьев, замглавы администрации Кремля Владислав Сурков, помощник президента Аркадий Дворкович и вице-спикер Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

Медведев заявил, что в России для паники нет пока оснований, но внимательно следить за ситуацией необходимо. "Моя задача - ориентировать Центробанк и правительство на то, чтобы использовать весь инструментарий, который был накоплен, - а в целом правительство во время кризиса хорошо себя показало, - чтобы этот инструментарий не затупился и в нужный момент был использован, если для этого будут предпосылки", - подчеркнул президент.

Глава государства признал, что на мировых рынках возник напряженный момент, и развитие событий может быть очень разным.

Когда опасность минует, "можно будет вздохнуть спокойно" и продолжать работу, в том числе в рамках модернизации, подвел итог Медведев.