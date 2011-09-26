Рынок акций упал в ожидании отставки Кудрина

Рынок акций отреагировал падением на известие о предложении, сделанном президентом Дмитрием Медведевым министру финансов Алексею Кудрину решить до конца понедельника вопрос о своей отставке.

Российский рынок акций отреагировал резко отрицательно на новость о возможной отставке Алексея Кудрина. Индекс ММВБ, торговавшийся в районе 1370 пунктов, после этих новостей просел и к 17:14 по Москве составил 1356,05 пункта, индекс РТС упал до 1327,07 пункта, сообщает Интерфакс.