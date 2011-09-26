Доллар, евро и нефть продолжили свое падение

Доллар и евро продолжили расти на торгах ММВБ в понедельник, на фоне распространяющегося беспокойства участников рынка из-за сомнений в глобальной финансовой стабильности. Рубль же продолжил свое падение.

Доллар стоил 32,32 рубля на ММВБ в 15:00 по Москве, став на 29 копеек дороже уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро составлял при этом 43,62 рубля за 1 евро, что на 27 копеек выше отметки предыдущего закрытия, сообщает Финмаркет.

В утренние часы доллар поднимался даже до 32,525 рублей, но впоследствии несколько снизился, за счет повышения евро на мировых рынках. Бивалютная корзина к 15 часам дня стала стоить37,4 рубля, тоже снизив темпы роста.

Эксперты Райффазенбанка предрекают повышение уязвимости рубля к внешним факторам, и падение рубля из-за снижения цен на нефть и внешних шоков, причем падение будет более существенным, чем в 2009 году.

Цены на нефть также продолжили падение, из-за опасений, что проблемы с долговым кризисом в еврозоне приведут к снижению спроса на топливо. Марка WTI закрепилась ниже $80 за баррель, достигнув минимальной отметки за полтора месяца. "Дефолт Греции неминуем, остается только решить, как именно его провести, - сказал аналитик Jefferies Bache Ltd. Кристофер Белью. - Из-за краткосрочной паники стоимость нефти Brent может опуститься ниже отметки в $100 за баррель, но повышение спроса на топливо в Китае не позволит ей упасть значительно".