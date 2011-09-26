Coca-Cola вложит в Россию 3 млрд долларов

Транснациональная компания Coca-Cola Company готова вложить в российские заводы еще 3 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.

Глава компании принял участие в церемонии открытия нового, 15-го завода Coca-Cola в России, который расположен в Азовском районе Ростовской области. По информации www.bfm.ru, на заводе смонтированы три производственные линии, суммарная мощность которых составляет 450 млн литров в год. Завод создал для ростовской области 422 рабочих места.

Чистая прибыль Coca-Cola во II квартале 2011 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 18% - до 2,804 млрд долларов, или 1,2 доллара на акцию.

18 августа главный исполнительный директор компании Мухтар Кент заявил, что компания намерена расширять свое присутствие в Китае и вложить в развитие производства не менее 4 млрд долларов.