Россияне активно скупают доллары

Россияне отреагировали на обострение ситуации на финансовых рынках скупкой валюты. За последние две недели сентября спрос на наличную валюту вырос на треть.



По словам банкиров, опрошенных газетой «Коммерсантъ», наиболее востребованными оказались американские доллары. В последние месяцы из-за обострения долгового кризиса в ЕС и бегства инвесторов от рисков, сопряженных с инвестициями в развивающиеся экономики, позиции российской валюты значительно ослабли. По уточнению lenta.ru, курс доллара начал расти с августа, а в последние недели еще более ускорился.

На валютных торгах на ММВБ 22 сентября доллар поднялся выше отметки в 32 рубля и обновил максимум с 2009 года. На отметке в 29 рублей за доллар, которую считают справедливой в Минфине, американская валюта находилась последний раз в начале сентября. Reuters отмечает, что при открытии торгов на бирже ММВБ 26 сентября рубль снизился к доллару на 1,2 процента - до 32,43 рубля, самого низкого уровня с августа 2009 года.