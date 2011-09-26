В Санкт-Петербурге закрывают некоторые инвестпроекты Матвиенко

В Санкт-Петербурге собираются закрыть некоторые инвестпроекты экс-губернатора Валентины Матвиенко, которые должны быть реализованы за счет городского бюджета.



Вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава экономического блока в правительстве губернатора Георгия Полтавченко, Сергей Вязалов сообщил, что все амбициозные проекты будут пересмотрены, в частности, он предложил отказаться от строительства Орловского тоннеля и двух мостов через Неву, которые обойдутся городу минимум в 44 млрд рублей. Кроме того, будут пересмотрены и принципы государственно-частного партнерства (ГЧП), которые, как считает Смольный, "скрывают истинный размер государственных обязательств".



Как сообщает газета "Коммерсант", также не имеет шансов и масштабный проект строительства "Дворца искусств" на Васильевском острове в рамках ГЧП. Под вопросом стоит и концессионный проект водопроводной станции. Могут отказаться и от бюджетного финансирования арены принадлежащего "Газпрому" клуба "Зенит". Однако строительство начатых объектов, таких как Западный скоростной диаметр и аэропорт Пулково, останавливаться не будет.