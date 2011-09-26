Первый пассажирский самолет Boeing-787 Dreamliner передан заказчику - японской авиакомпании All Nippon Airways. «Аэрофлот» ожидает свой заказ.



Предполагается, что лайнер вылетит в Японию 27 сентября, а уже 26 октября начнет выполнять рейсы японской авиакомпании.

Работы над "Лайнером мечты" начались в далеком 2004 году с тем, чтобы через четыре года отправить его заказчику, однако из-за технических сложностей сдача, что называется, в эксплуатацию несколько раз переносилась. По уточнениям lenta.ru, к 2013 году авиакомпания Boeing планирует выпускать десять лайнеров в месяц.

Boeing-787 является первым крупным лайнером, в производстве которого широко используются композитные материалы, за счет чего он имеет меньшую массу и потребляет на 20 процентов меньше топлива по сравнению с аналогами. В зависимости от модификации, он может вмещать от 210 до 290 пассажиров и совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров. Стоимость самолета составляет от 150 до 200 миллионов долларов.

Более 50 мировых авиакомпаний уже подали свои заявки на производство 821 «лайнеров мечты», в их числе и российский "Аэрофлот", которому будут поставлены 22 самолета.