Россию ждет десятилетие приобретений - Кудрин

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россию ждет десятилетие приобретений в отличие от западных стран, а экономический рост в нашей стране в ближайшие годы составит в около 4%.



В своем выступлении на традиционной сессии руководящих органов Всемирного Банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне Алексей Кудрин заявил, что рост экономики России в ближайшие десять лет будет более высоким, чем у развитых стран, и в отличие от западных стран, Россию ждет "десятилетие приобретений". Вице-премьер предсказал западным странам "потерянное десятилетие": "Я перефразировал формулу, которую все говорят для Японии, и сказал, что нас всех ждет "потерянное" десятилетие. Но здесь, прежде всего, я имею ввиду западные страны. Модель для западных стран перестройки на новые факторы роста, отказ от тех моделей потребления с низким уровнем инвестиций, которые у них были до кризиса, будет происходить очень тяжело и много лет".



А так как у западных стран "очень большая задолженность, они будут сокращать свое потребление и долги, и это уменьшит для них факторы роста" экономики, считает российский министр финансов.



По словам Алексея Кудрина, в отношении России ситуация иная - "надо перестраивать свои факторы роста, но у нас более гибкая экономика, экономика имеет больше резервов с точки зрения структурных реформ, с точки зрения возможностей привлечения инвестиций". По его мнению, российская экономика может пройти такую перестройку быстрее - за 3-4 года.



Российский министр уверен, что в России "не будет такого низкого роста, у нас все равно будет рост около среднего в мировой экономике, около 4%. Поэтому для нас это не потерянное десятилетие, а как раз десятилетие приобретений", - цитирует министра ИТАР-ТАСС.

И все же негативно повлиять на состояние российской экономики может "снижение мировой цены на нефть до примерно 60 долларов за баррель, это в нынешней ситуации может вызвать нулевой рост или даже его минимальное падение", подчеркнул вице-премьер. Но падение цен на нефть будет краткосрочным, в ближайшие годы баррель нефти будет стоить 90-100 долларов, и "мы не ждем рецессии для российской экономики", уверен министр.