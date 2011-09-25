Международный валютный фонд признал Катар, который называют "жемчужиной персидского залива", самой богатой страной в мире в 2010 году. По данным фонда, ВВП на душу населения в Катаре составляет $88222.

Это всего на $1000 меньше, чем в Люксембурге, который опустился на второю ступень (для сравнения - ВВП на душу населения в России в 2010 году по паритету покупательной способности составлял $19 674).

Катар почти в два раза обогнал США, страну с самой большой экономикой, где ВВП на душу населения составлял $46860 тысяч, приводит данные МВФ The Global Post.

По данным МВФ, к 2016 году ВВП на душу населения в Катаре может достичь $111963 тысяч, что позволит этой стране по-прежнему оставаться на первом месте.

Напомним, Катар - мусульманское государство в Азии, на востоке Аравийского полуострова. С 3 сторон омывается Персидским заливом, и только на юге по суше граничит с Саудовской Аравией. К западу от Катара находится островное Королевство Бахрейн, к юго-востоку - Объединенные Арабские Эмираты.

Площадь: 11521 кв км, население 836 тыс. человек, в основном, арабы.

Государственный строй - конституционная монархия. Страной правит эмир, с 27 июня 1995 – шейх Хамад Бен Халифа Бен Хамада Бен Абдулла Бен Касима Аль Тани.

Абсолютное большинство доходов стране дает нефтедобывающая промышленность.