В Греции все есть, не хватало только дефолта, теперь будет

Маленькую Грецию пытается спасти "Большая двадцатка". Однако, это трудно в ситуации, когда всех денег МВФ, то есть почти $ 400 млрд - не хватит на решение ее проблем, которые могут возникнуть из-за кризиса.

Глава Международного валютного фонда ВФ Кристин Лагард в воскресенье провела переговоры в Вашингтоне с министров финансов Греции по вопросу об экономическом кризисе, охватившем эту страну.

В Вашингтоне, где накануне проходила встреча лидеров мировых финансовых министерств, глава МВФ заявила, что "возможности Фонда бледнеют в сравнении с потенциальными финансовыми нуждами нестабильных стран и наблюдателей во время кризиса".

МВФ и ряд других международных финансовых институтов в настоящее время выделяют кредиты Греции - для того, чтобы предотвратить возможный дефолт в этой стране.

Одновременно с этим в прессе появляются сообщения, что так называемая "Большая двадцатка" рассматривает возможность частичного дефолта Греции, сообщает BBC.

Министры финансов "Двадцатки" разрабатывают способы ограничить распространение кризиса за пределы Греции, по итогам их совещания в столице США было выпущено коммюнике о том, что страны еврозоны и МВФ сделают все, чтобы разрешить долговой кризис и обеспечить финансовую стабильность в зоне евро.