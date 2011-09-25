Вице-премьер Шувалов: Россия подойдет к кризису во всеоружии

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов пообещал, что Россия предпримет все необходимые меры, чтобы справиться с возможной волной мирового экономического кризиса, и у нее есть все ресурсы для этого.

"Информация, которую мы сейчас получаем из США, стран Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, говорит о том, что ближайшие годы будут очень сложными. Ответ у российского правительства есть. Мы вырабатывали определенные шаги на случай, если ситуация будет складываться неблагоприятная. Вся структура создана, у нас есть финансовые ресурсы для того, чтобы ответить на те вызовы, которые могут случиться. Есть также инструментарии - как правительственные, так и Центробанка", - заявил вице-премьер, выступая в воскресенье на форуме «Единой России», сообщает Интерфакс.