Алексей Кудрин прогнозирует довольно низкий рост глобальной экономики

Министр финансов России Алексей Кудрин в кулуарах саммита министров финансов "Большой двадцатки" в Вашингтоне прогнозирует довольно низкий рост глобальной экономики в ближайшие 5-10 лет.

Он заявил, что предстоят годы борьбы с "затуханием" роста, при этом, по его мнению, рецессию можно избежать.

Рецессия в России, по прогнозам Кудрина, возможна в случае спада мировой экономики или экономики ряда крупных регионов - США или Европы, передает Русская служба ВВС.

Ранее Всемирный банк заявлял о возможном спаде российской экономики до 1,5% ВВП в случае, если цена на нефть упадет ниже 60-70 долларов за баррель.