"Газпром" готов к покупке "Белтрансгаза"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская и белорусская стороны практически готовы к подписанию пакета документов о продаже "Газпрому" 50% акций "Белтрансгаза".



Также Алексей Миллер сообщил, что готовы документы и о поставке российского газа в Белоруссию с 2012 года.



В ходе встречи с президентом Белоруссии в Минске Алексей Миллер сказал: "Мы реально выходим на готовность серьезного пакета документов: это новый контракт на поставку газа в Белоруссию с 1 января 2012 года, подкрепленный межправсоглашением о принципах ценообразования и тарифообразования, это межправсоглашение и договор купли-продажи 50% акций "Белтрансгаза".



В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко предложил "Газпрому" участвовать в приватизации не только "Белтрансгаза", но и других белорусских предприятий, он сказал: "Конечно, хотел бы обсудить перспективы нашего будущего сотрудничества, в том числе акционирования и покупки акций "Белтрансгаза" и, возможно, других компаний, которые будут интересны "Газпрому", если "Газпром" согласится на те условия, которые сегодня предлагаются белорусской стороной", передает РИА Новости.