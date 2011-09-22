Впервые с 2009 года доллар вырос на ММВБ до 32 рублей

Впервые с 2009 года в четверг днем на ММВБ доллар усилил свой рост и поднялся до 32 рублей на фоне падения европейской валюты на мировом рынке.



На торгах ММВБ в 14:40 мск доллар вырос до уровня 32 руб. за $1, сегодня он поднялся более чем на 50 копеек к уровню предыдущего закрытия и обновил свой максимум с августа 2009 года. Курс евро в этот момент оказался на отметке 43,02 руб.за EUR1, немного ниже уровня предыдущего закрытия. Рост доллара усилился в связи с углублением падения евро на рынке Forex. Единая европейская валюта отступила до $1,3432, обновив свой минимум с февраля.



Стоимость бивалютной корзины, которая включает $0,55 и EUR0,45, составила сегодня днем 36,96 рубля. В утренние часы стоимость корзины поднималась выше 37 рублей, но затем немного снизилась.