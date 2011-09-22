Международный валютный фонд предупреждает об угрозах мировой экономике

Международный валютный фонд предупреждает о серьезных угрозах для мировой финансовой системы. По мнению МВФ, особенно уязвимы европейские банки, которые "нуждаются в срочном увеличении капитала".



Риски нарушения финансовой стабильности существенно возросли за последние месяцы. Об этом говорится в подготовленном экспертами МВФ "Докладе о финансовой стабильности в мире". "Европа должна делать все вместе", - заявил главный экономист МВФ Оливер Блэнчард, передает Вести.ру.