Президенту Украины не стоит рассчитывать на уступки в субботних переговорах с Москвой по газу. Россия сформулировала бескомпромиссную позицию к переговорам, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ.



Россия, по данным издания, не пересмотрит газовый контракт с Украиной и готова судиться по этому поводу в Стокгольме. Также российским властям неинтересны предложения Украины о создании международного газового консорциума с участием ЕС. Виктору Януковичу предложат определиться: или Украина вступает в Таможенный союз и сохраняет для себя российский рынок, или не вступает и теряет его. "Разговор ожидается жесткий", - пишет издание. Общаться с украинским лидером будут вместе и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин.