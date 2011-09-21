ВТО: Америка жалуется на Китай, Китай – на Америку

США обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на Китай, обвинив Пекин в необоснованном установлении пошлин на ввоз американских курятины и индюшатины.



По данным газеты The Wall Street Journal, до конца года производители должны будут заплатить около $1 млрд в виде пошлин, сообщает Lenta.ru. В свою очередь, в Китае заявили, что пошлины на мясо птицы из США были введены законно, ведь американские производители получают субсидии со стороны правительства и поставляют свою продукцию на китайский рынок по заведомо сниженным ценам.

Пошлины на импорт американской курятины и индюшатины были введены Китаем год назад. По уточнению www.rosbalt.ru, размер пошлин составляет от 50% до 100% от цены поставок. Таким образом, в некоторых случаях импортерам приходится платить двойную цену.

Нынешние претензии не единственный случай в отношениях двух государств - Китай и США регулярно жалуются друг на друга в ВТО. Так, в 2009 году американцы выразили недовольство введенными пошлинами на ввоз стальных труб. В свою очередь, Пекин пожаловался на решение Вашингтона повысить пошлины на ввозимые из восточноазиатской страны шины.



