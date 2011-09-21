Авиакомпания «Як-Сервис» лишилась лицензии

Федеральное агентство воздушного транспорта отозвало лицензию у компании "Як-Сервис", владевшей самолетом, крушение которого стало причиной гибели хоккейной команды "Локомотив".



Решение об отзыве лицензии было принято по итогам внеплановой проверки летной работы, а также по факту авиакатастрофы самолета Як-42, сообщает ИТАР-ТАСС. Расследование причин крушения пока не окончено, однако эксперты Межгосударственного авиационного комитета уже объявили, что самолет не смог набрать необходимую скорость и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Проехав 400 метров по грунту, "Як" все же взлетел, но тут же врезался в антенну радиомаяка. Накренившись, самолет упал с высоты 5-6 метров и загорелся.

После катастрофы Континентальная хоккейная лига объявила, что введет централизованную перевозку команд с использованием современных самолетов. Президент РФ Дмитрий Медведев потребовал уменьшить количество авиакомпаний, вытеснив, таким образом, ненадежных перевозчиков, отмечает lenta.ru.

10 сентября инспекторы Ространснадзора запретили рейс "Як-Сервиса" из Турции в Москву, перед этим была полностью запрещена эксплуатация пяти лайнеров компании.



