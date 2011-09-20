Вступление России в ВТО — не за горами

Переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию находятся на завершающей стадии, - заявил 20 сентября европейский комиссар по торговле Карел де Гюхт.



Между тем, отмечает РБК, накануне министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что вероятность завершения переговоров о присоединении России к ВТО до конца 2011 года мала, хотя российское руководство неоднократно заявляло, что намерено добиться вхождения в блок до конца текущего года.

На пути членства РФ в ВТО остается несколько препятствий. Прежде всего, это напряженные отношения с Грузией, которая требует от Москвы закрыть таможенные посты в Южной Осетии и Абхазии, которые Тбилиси считает оккупированными грузинскими территориями.

Еще одной проблемой стала ограничительная политика российского руководства по отношению к зарубежным автопроизводителям. Сейчас зарубежные автокомпании, чтобы ввозить свою продукцию, обязаны производить не менее 300 тыс. машин в год на территории России. В противном случае им придется уплатить высокие таможенные пошлины на ввозимые авто.

Пока представители заинтересованных сторон прилагают все усилия для преодоления разногласий, отмечает www.rosbalt.ru. По оценкам Всемирного банка, вступление России в ВТО позволит экономике вырасти на 11%.



