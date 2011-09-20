Цена сигарет Japan Tobacco должна подняться на 75%

На закрытии торгов в Токио ценные бумаги JT набрали 5,4%, побив рекорд октября 2008 года. Это произошло после того, как было объявлено о подорожании сигарет на 75%.



Информация о том, что стоимость сигарет, выпускаемых Japan Tabacco, сильно вырастет, появилась на прошлой неделе, когда правительственная комиссия по налогам Японии предложила за счет повышения налогов на сигареты и алкоголь привлечь дополнительные средства в бюджет, чтобы направить их на восстановление разрушенной мартовским землетрясением инфраструктуры страны. Как сообщает «Газета.Ru», согласно планам властей, налоги на сигареты должны подниматься до тех пор, пока цена пачки не достигнет $9,15, что на 75% превышает их нынешнюю стоимость.

Возможно, подорожание табачных изделий незначительно сократит объемы продаж, но компании смогут справиться с этим благодаря новой цене на сигареты, – уверены эксперты.

Japan Tobacco выпускает сигареты под брендами Camel, Winston, Mild Seven, More, Salem, Sobranie, Glamour, Silk Cut, Monte Carlo, LD и другие.