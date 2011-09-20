Средний возраст российских самолетов - 21 год, речных судов - 33 года

Состояние парка речных и воздушных судов оказалось в центре внимания властей и общественности после череды катастроф: крушения теплохода «Булгария», падения самолета Як-42 под Ярославлем.



По словам главы Минтранса Игоря Левитина, в настоящее время парк воздушных судов в гражданской авиации РФ состоит из 1,523 тысячи самолетов, в том числе 479 машин зарубежного производства. Средний возраст самолетов - 21 год. Как сообщает РИА Новости, за последние 10 лет отечественный авиапром поставил российским авиакомпаниям 52 самолета. Производство крылатых машин для региональных и местных авиалиний и вовсе отсутствует в программе отечественного авиапрома.

Количество морских судов в России составляет 4 тысячи единиц, их средний возраст достигает 28 лет. В текущем году количество морских судов запланировано увеличить на 15 единиц.

Количество пассажирских и коммерческих речных судов в РФ составляет 2 тысячи единиц, грузовых - 2,5 тысячи, их средний возраст - 33 года. При этом средний возраст круизных речных теплоходов еще больше - 45 лет. На реках России эксплуатируется 128 круизных теплоходов, произведенных за границей.

В 1990-е годы на базе крупнейших речных пароходств, созданных в советское время, было открыто более 100 компаний, которые эксплуатируют на внутренних водных путях 31 тысячу единиц флота различного назначения.



