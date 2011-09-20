Российское правительство наращивает объемы резервных фондов

Правительство России продолжает наращивать объем резервного фонда. К концу 2011 года он превысит триллион рублей, а объем фонда национального благосостояния – два триллиона рублей.

Заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Лавров заявил во вторник на пленарном заседании Госдумы, что по предварительным прогнозным подсчетам, величина фонда национального благосостояния на конец текущего года составит2 триллион 604,1 миллиарда рублей, а объем резервного фонда РФ на конец 2011 года будет равен 1,791 триллиона рублей, сообщает газета «Большой бизнес».