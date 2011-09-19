Российские регионы получат из бюджета в 2012 году 105 миллиардов рублей

Замглавы Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2012 году регионы РФ получат 105 млрд рублей бюджетных кредитов из федбюджета против 150 млрд рублей полученных ранее.



Антон Силуанов рассказал: "В следующем году у нас общий объем кредитов 105 миллиардов рублей, из которых 8 миллиардов рублей предусмотрены для субъектов Российской Федерации, которые будут направлять их на строительство детских дошкольных учреждений".



Чиновник напомнил, что в 2012 году регионы должны будут возвратить в федеральный бюджет 150 миллиардов рублей ранее выданных бюджетных кредитов. "Мы предусмотрели выдачу бюджетных кредитов как на рефинансирование кредитов, примерно половину расчетов от возврата (75 миллиардов рублей), причем, ставку повысили до две трети от ставки рефинансирования, то есть, чуть больше 5%", - пояснил он.



Замминистра добавил, что все остальные кредиты будут, как и прежде, выдаваться по ставке одна вторая от ставки рефинансирования. И предоставляться бюджетные кредиты будут на такие цели как общая сбалансированность региональных бюджетов, преодоление кассовых разрывов.



"То есть, те регионы, которым придется серьезно увеличить свои обязательства по погашению бюджетных кредитов на следующий год, они получат поддержку от федерального бюджета исходя из возможности регионов", - цитирует чиновника РИА Новости.