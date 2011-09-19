Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что трудовая пенсия в России на конец 2014 года составит более 11,2 тысячи рублей.



Представляя проект бюджета ПФР на трехлетний период на площадке Объединенного народного фронта, Антон Дроздов сказал: "Средний размер трудовой пенсии на конец 2012 года прогнозируется на уровне 9 400 рублей, а на конец 2014 года - более 11,2 тысячи рублей. Я подчеркиваю, что это в среднем по стране. Индивидуальная пенсия будет различной".



По словам главы ПФР, в 2012 году запланированы две индексации пенсий: с первого февраля на 7%, а с первого апреля - на 2,4%. "Таким образом, будет обеспечен рост пенсий не только в номинальном, но и в реальном выражении", - цитирует главу ПФР РИА Новости.