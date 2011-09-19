Грузия требует соблюдения патентов на свои национальные блюда

Власти Грузии заявили, что Россия должна признать патент, который был оформлен на блюда грузинской кухни. Соответствующее требование было направлено и в другие страны.



Руководитель "Грузпатента" Ираклий Гваладзе высказал мнение, что уважать грузинские патенты Россию обязывает соглашение о защите брендов, заключенное между двумя странами в 2004 году, - приводит его точку зрения «Бизнес Грузия». В то же время в МИДе республики, как сообщает «Новости-Грузия», дали понять, что на выполнение этих требований особенно не рассчитывают.

Принятие соответствующих патентных документов в Грузии не означает, что они должны соблюдаться в России. По словам эксперта, грузинская сторона может обратиться в Роспатент, чтобы там рассмотрели вопрос "о предоставлении соответствующей правовой охраны".

В Грузии были запатентованы более десяти блюд и продуктов национальной кухни: в частности, виноградная водка чача, хачапури, сыр сулугуни и чурчхела. Как сообщает lenta.ru, в республике планируется также принять законопроект, который позволит сертифицировать продукты по европейской системе защиты продовольственных торговых марок (TSG - Traditional Specialty Guaranteed). Сертификация рассчитана на продвижение грузинских брендов на зарубежных рынках. Власти добиваются того, чтобы под указанными названиями за рубежом продавались только те продукты, которые произведены из определенных ингредиентов и по определенной технологии. "Это не принесет немедленной выгоды экономике, но в конечном итоге поможет грузинским продуктам завоевать добрую репутацию", – отмечал по этому поводу министр сельского хозяйства Грузии Бакур Квезерели.