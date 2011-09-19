Польша сможет обеспечить свои потребности в газе к 2035 году

Коммерческая добыча сланцевого газа в Польше может начаться в 2014 г., а уже к 2035 г. она сможет полностью обеспечить собственные потребности в этом виде топлива.



Сейчас Польша полностью зависит от российского газа, но по оценке Управления энергетической информации США, она имеет крупнейшие в Европе извлекаемые запасы сланцевого газа — 5,3 трлн куб. м.

Как сообщают www.vedomosti.ru, Польша выдала 90 лицензий на разведку сланцевого газа, в том числе таким компаниям как Chevron и ExxonMobil.