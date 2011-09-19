В 2012году ведомство Нургалиева получит из бюджета более 1 трлн рублей

В 2012 году реформируемому Министерству внутренних дел планируется выделить из госбюджета более одного триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство финансов. На нужды МВД в будущем году планируется выделить 1 трлн 67 млрд 23 млн 161 тыс. рублей. Об этом говорится в приложении к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Документ размещен на сайте Минфина.



