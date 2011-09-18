У МВФ Белоруссия будет просить $5-8 млрд

Белоруссия к концу октября начнет новые переговоры с МВФ по кредиту на $5-8 млрд, сообщила в воскресенье председатель правления Нацбанка республики Надежда Ермакова.

Хотя, уточнила она, есть вероятность, что такой объем кредита и не понадобится.

«Многое будет зависеть от того, как МВФ оценит наши действия», — уточнила глава Нацбанка, отметив, что фонд одобряет первые меры, которые страна принимает для улучшения финансовой ситуации.

Ермакова сообщила, что кредита Сбербанка России Беларуськалию может повлиять только на ожидания предприятий, клиентов, населения. «Если этот кредит Беларуськалием будет получен, то он будет зачислен на какое-то время в золотовалютные резервы через министерство финансов и будет находиться на корреспондентском счете Национального банка в первоклассном банке мира», — подчеркнула она.