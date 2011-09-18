Китай поможет Белоруссии создать систему спутниковой связи

Пакет соглашений в том числе между правительством Белоруссии и Эксимбанком Китая о финансовом сотрудничестве в приватизации и привлечении китайских инвестиций в экономику республики в 2011-2013 годах подписан в воскресенье на встрече премьер-министра Белоруссии Михаила Мясниковича с китайской делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

Среди подписанных документов есть рамочное соглашение о создании белорусско-китайского индустриального парка, о финансировании госбанком развития Китая инвестиционного проекта технического переоснащения филиала Добрушской бумажной фабрики.

Стороны договорились построить завод кальцинированной соды в Гомельской области, подписали кредитное соглашение о финансировании строительства Витебской ГЭС.

Заключен контракт между государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии и китайской промышленной корпорацией "Великая стена" на создание национальной системы спутниковой связи и вещания в республике.