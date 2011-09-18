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Аман Тулеев собирается накормить страну чипсами

18 сентября 2011, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Аман Тулеев собирается накормить страну чипсами

В Кузбассе до конца года должен открыться завод по производству картофельных чипсов. Губернатор края Аман Тулеев заявил об этом на совещании, посвященном ходу уборочной страды.

Инвестиции в производство картофельных чипсов составят около 2 млрд рублей. Производство производительностью 45 тонн в сутки запускает Яшкинский пищекомбинат. Предприятие уже закупило высокопроизводительную технику для выращивания картофеля стоимостью 80 млн рублей, организовало специальное овощеводческое хозяйство, сообщает РИА Новости.

Для производства чипсов требуются особые сорта картофеля с ровными клубням, содержащими мало  сахара и много сухих веществ. Для этого яшкинцы посадили специально выведенный в Голландии картофель, один из лучших чипсов сортов.

Тулеев поручил обладминистрации проработать вопрос о предоставлении предприятию налоговых льгот.

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