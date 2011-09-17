ВЭБ готов соспонсировать производство ближнемагистрального самолета

Реализовать российско-итало-французского проект производства в России современных региональных ближнемагистральных самолетов предложил глава госкорпорации "Внешэкономбанк" Владимир Дмитриев на международном инвестиционном форуме "Сочи-2011".

"Недавняя катастрофа Як-42 показала, что в России отсутствует региональная авиация... Я хочу господину Погосяну (глава "Объединенной авиастроительной корпорации") как председатель совета директоров ОАК эту задачу поставить - давайте вместе с нашими зарубежными партнерами реализуем программу создания в России современного регионального самолета", - сказал он.

Дмитриев отметил, что существует хороший итало-французский проект - самолеты ATR.

"К сожалению, у нас ничего нового в этой области не производится. Sukhoi Superjet - блестящая машина, потрясающий проект МС-21 - среднемагистральный самолет. И все. У нас нет ближней авиации, региональной авиации. Давайте поставим перед собой задачу сделать этот амбициозный проект совместного российско-итало-французского производства", - сказал он.

Дмитриев напомнил, что ВЭБу принадлежит 5% акций в Европейском аэрокосмическом оборонном концерне (EADS).