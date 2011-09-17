Белоруссия получит льготный кредит от Китая

Льготный кредит на $1 млрд для реализации совместных проектов Китай предоставит Белоруссии, заявил находящийся в Минске с официальным визитом председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

"Китайское правительство приняло решение предоставить льготный кредит в размере $1 млрд для реализации наших согласованных совместных проектов. Дополнительно также мы выделим 70 млн юаней в качестве безвозмездного гранта", - пообещал У Банго.